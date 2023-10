Polizeidirektion Lübeck

OH-Bad Schwartau

PKW-Fahrer entfernt sich nach Zusammenstoß mit Radfahrerin unerlaubt vom Unfallort - Polizei ermittelt

Lübeck

Am gestrigen Mittwochnachmittag (11.10.) stießen in der Peterstraße in Bad Schwartau ein unbekannter PKW und eine Radfahrerin zusammen, die infolge der Kollision leicht verletzt wurde. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:30 Uhr war eine 40-jährige Ostholsteinerin mit ihrem Fahrrad in der Elisabethstraße unterwegs. An der Einmündung zur Peterstraße beabsichtigte sie, nach rechts abzubiegen. Währenddessen wurde die Radfahrerin von einem dunklen PKW überholt. Als beiden in der Peterstraße ein anderes Fahrzeug entgegenkam, wich der dunkle PKW nach rechts aus und touchierte hierbei den Fahrradlenker. Infolgedessen stürzte die Ostholsteinerin und erlitt leichte Verletzungen.

Der Fahrzeugführer des dunklen PKW fuhr unbeirrt weiter in Richtung Schule, drehte und passierte erneut die am Boden liegende Verletzte. Eine Hilfeleistung oder ein sonstiger Austausch hat nicht stattgefunden.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Die Polizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen und insbesondere eine Ersthelferin, die den verursachenden PKW gesehen haben dürfte, werden dringend gebeten sich unter der Rufnummer 0451-220750 oder per E-Mail unter BadSchwartau.PR@polizei.landsh.de zu melden.

