POL-HL: Ostholstein - Ahrensbök

Motorradfahrer nach Überholvorgang schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (11.10.) kam es auf Bundesstraße 432 zwischen Ahrensbök und Pönitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Die Fahrbahn musste für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 43 Jahre alter Ostholsteiner mit seinem Motorrad die Bundesstraße 432 von Ahrensbök kommend in Richtung Pönitz. Kurz hinter der Ortschaft Holstendorf überholte er einen oder mehrere vor ihm fahrende Pkw. Beim durchgeführten Überholvorgang scherte aus noch unbekannten Gründen ein weißer Kleinwagen nach links aus und der Motorradfahrer versuchte auszuweichen. Infolgedessen kam der Ostholsteiner in Fahrtrichtung links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde er selbst, wie auch sein Motorrad, quer über die Straße nach rechts in die Böschung geschleudert. Der 43-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Das stark beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Die Bundesstraße war für die Dauer der Maßnahmen für fast eine Stunde voll gesperrt.

Die Polizei Ahrensbök ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Gesucht werden nun Zeugen des Verkehrsunfalls zwischen dem Motorradfahrer und dem weißen Kleinwagen. Wer war zur Unfallzeit in der Nähe und kann Angaben zum Unfall und/oder dem Kleinwagen machen? Diese werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 04525-1328 oder per E-Mail unter Ahrensboek.PST@polizei.landsh.de bei der Polizeistation Ahrensbök zu melden. Hinweise werden dankend entgegengenommen.

