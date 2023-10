Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Explosion in Wohnhaus++ Sturmtief verlief im LK Rotenburg glimpflich++

LK Rotenburg (ots)

++Explosion in Wohnhaus++ Visselhövede Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in Visselhövede zu einer Gasexplosion. Diese war so stark, dass eine komplette Außenwand herausbrach und in den Garten stürzte. Der 61-jährige, alleinige Hausbewohner konnte durch Kräfte der Feuerwehr im Haus aufgefunden und aufgrund seiner leichten Verletzungen ins Krankenhaus transportiert werden. Am Gebäude entstand ein ungefährer Schaden von über 200.000 Euro. Die Ermittlungen und Umstände zur Ursache dauern noch an.

++Sturmtief verlief im LK Rotenburg glimpflich++ Der am Freitagnachmittag begonnene und bis in die Nachtstunden andauernde Sturm bereitete den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei im Landkreis Rotenburg zum Glück nur wenig Arbeit. Die Feuerwehr musste insgesamt achtmal zu umgestürzten Bäumen ausrücken. Sturmbedingte Unfälle wurden keine gemeldet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell