Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 41-jähriger Mann in Gewahrsam genommen - Ruhestörung führt zu mehrstündigem Polizeieinsatz ++

Rotenburg (ots)

Bremervörde. Am 18.10.2023 kam es in den späten Abend- und Nachtstunden zu einem längeren Polizeieinsatz. Nach einer Meldung über ruhestörenden Lärm in der Johann-Kleen-Straße wurden die eingesetzten Beamten der Bremervörder Polizei vom aufgebrachten und alkoholisierten Verursacher mit einem Hammer in der Hand empfangen. Diese Situation konnte zunächst vor Ort beruhigt werden. Kurze Zeit später erschien der 41-Jährige Mann jedoch mit einer Axt bewaffnet vor dem Polizeigebäude in Bremervörde. Dabei bedrohte und beleidigte er die Polizeibeamten fortlaufend. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte er mit Unterstützung von zusätzlich angeforderten Kräften in Gewahrsam genommen werden. Anschließend wurde er für eine medizinische Versorgung in das Diakonieklinikum nach Rotenburg gebracht. Neben der Polizei Bremervörde waren Kräfte der Polizei Zeven und der Polizei Stade eingesetzt. Der Mann aus Bremervörde wird sich nun u. a. wegen der Bedrohung und der ausgesprochenen Beleidigungen strafrechtlich verantworten müssen.

