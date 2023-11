Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher blutet + Widerstände in Friedberg und Bad Nauheim + Polizei fahndet nach Exhibitionisten +

Friedberg (ots)

--

Butzbach: Nach Einbruch geblutet -

Auf Beute aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weiseler Straße hatte es ein Dieb abgesehen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug er eine Scheibe der Wohnungstür ein und betrat die Wohnung. Hierbei verletzte er sich, und zog sich eine blutende Wunde zu. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlen keine Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbrecher beobachtet? Wem ist in diesem Zusammenhang eine Person mit einer blutenden Wunde aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 40730.

Friedberg: Nach Widerstand im Gewahrsam -

Weil er einem Platzverweis nicht nachkam und nach Polizisten trat, verbrachte ein 22-Jähriger eine Nacht in der Ausnüchterungszelle. Anwohner der Straße "Am Kindergarten" alarmierten gestern Abend, gegen 21.30 Uhr die Friedberger Polizei. Sie hatten zwei Männer beobachtet, die an Fahrzeugtüren gezogen hatten, um mutmaßlich nach Wertsachen in nicht verschlossenen Fahrzeugen zu suchen. Zudem pöbelte das Duo gegen Passanten. Eine Streife traf wenig später auf einen der Männer und sprach ihm einen Platzverweis für den Bereich aus. Da er sich weigerte diesem Nachzukommen, nahmen die Ordnungshüter ihn fest, um ihn zur Verhinderung der Begehung von Straftaten ins Polizeigewahrsam zu bringen. Der in Büdingen lebende Mann sperrte sich gegen die Polizistin und den Polizisten und trat nach ihnen. Ein Tritt traf die Hand der Kollegin, die sich eine Verletzung am Daumen zuzog. Der 22-Jährige, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu.

Bad Nauheim: Polizisten beleidigt und bedroht -

Auch in Bad Nauheim sperrte sich ein Mann gegen die Durchsetzung eines Platzverweises. Der 60-Jährige betätigte gegen 01.20 Uhr mehrfach die Klingel am Eingang zum Polizeiposten, die außerhalb der Geschäftszeiten zur Polizeistation nach Friedberg umgeleitet ist, ohne offensichtlich ein Anliegen für die Polizei zu haben. Zudem beschwerten sich kurz darauf Anwohner über Ruhestörungen durch den Mann. Eine Streife traf den Bad Nauheimer vor dem Posten an und sprach einen Platzverweis aus. Der stark alkoholisierte Bad Nauheimer machte gleich deutlich, dass er sich nicht an den Platzverweis halten werde. Die Polizisten eröffneten ihm seine Ingewahrsamnahme und Ausnüchterung und führten ihn zum Funkwagen. Hierbei und auf dem Weg zur Polizeistation in Friedberg beleidigte und bedrohte er die Kollegen. In der Polizeistation, auf dem Weg zur Zelle, sperrte er sich gegen die Polizisten, so dass er mit Gewalt in die Zelle gesperrt werden musste. Verletzt wurde niemand - den 60-Jährige erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung. Nach einer Nacht in der Zelle, durfte er heute Morgen die Station wieder verlassen.

Bad Nauheim: Exhibitionist in der Wilbrandt Hütte / Polizei bittet um Mithilfe -

Die Friedberger Polizei bittet auf der Suche nach einem Exhibitionisten um Mithilfe. Gestern Morgen, gegen 08.30 Uhr ging eine Bad Nauheimerin mit ihrem Hund im Hochwald, oberhalb der Skiwiese, spazieren. Als es zu regnen begann, betrat sie die Wilbrandt Hütte, um dort Schutz vor dem Regen zu suchen. Darin stand bereits ein Mann. Der holte umgehend sein Glied aus der Hose und begann zu onanieren. Sofort floh die Frau aus der Hütte. Der Mann war nach Einschätzung des Opfers Mitteleuropäer, ca. 55 Jahre alt, etwa 185 cm groß und von schlanker Statur. Er war dunkel gekleidet, trug eine dunkle Wollmütze, aus der mittelblonde Haare herausschauten. Während der Tat rauchte er eine Zigarette. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Identität des Exhibitionisten machen? Wem ist der Mann gestern Morgen im Hochwald oder an der Hütte aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell