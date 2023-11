Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Brandstiftung in Bauruine + Backwarendiebe

Büdingen: Brandstiftung in Bauruine

In einem ehemaligen, nun leerstehenden Wohngebäude, dem sogenannten Sängerhaus, in der Straße Am Hain zündeten Unbekannte am Mittwoch, 8. November, herumliegende Holzteile an. Bevor sich die Flammen gegen 19 Uhr nennenswert ausbreiten konnten, löschte die Feuerwehr den Brand. Zur Schadenshöhe liegen bislang keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei Wetterau ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise: Wer hat Personen auf dem Gelände bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 069031/6010.

Friedberg: Backwarendiebe

In der Hanauer Straße nahmen am Mittwoch, 8. November, zwei Männer in einer Bäckerei-Filiale mehrere Backwaren aus der Auslage und wollten das Geschäft verlassen, ohne diese zu bezahlen. Mitarbeiter bemerkten jedoch den Diebstahlsversuch und hielten die zwei Männer gegen 6.15 Uhr auf. Einer von ihnen habe daraufhin ein Messer gezeigt, woraufhin sich die Mitarbeiter zurückzogen. Der andere Mann warf mehrere Backwaren auf den Boden und schlug ein Loch in eine Wand, bevor die zwei schließlich mit Diebesgut im Wert von sechs Euro flüchteten. Die ersten Erkenntnisse führten die Polizei zu zwei Tatverdächtigen im Alter von 18 und 37 Jahren. Für die andauernden Ermittlungen bitten die Beamten um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet und sich noch nicht bei der Polizei als Zeuge zur Verfügung gestellt? Wer kann die Angaben bestätigen oder ergänzen? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06031/6010.

