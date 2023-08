Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrollen in der Innenstadt fortgesetzt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei setzt ihre Kontrollen in der Innenstadt fort (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5568905). Am Dienstagnachmittag kontrollierten die Beamten einen Jugendlichen, der Zigaretten einstecken hatte. Die Tabakwaren stellten die Polizisten sicher. Sie wurden vernichtet. Die Eltern des Jugendlichen wurden informiert. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte an diesem Tag rund um das Rathaus, die Mall und in der Fußgängerzone 23 Personen. Am Mittwoch war die Innenstadt wegen des Dauerregens gering besucht. An diesem Tag stellte die Polizei keine besonderen Vorkommnisse fest. |ksr

