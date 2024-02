Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Kfz

Zweibrücken (ots)

Zeit: 09.02.2024, 20:20 Uhr bis 09.02.2024, 20:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Saarlandstraße (Hilgard Center) SV: Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem nicht verschlossenen PKW (schwarzer Mercedes Benz C180) eine schwarze Wickeltasche. Hierbei öffnete dieser zuvor alle Türen und den Kofferraum am PKW. Nachdem er die Tasche aus dem Fahrzeug entnahm, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro.|pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell