Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 08.02.2024, 10:00 Uhr bis 08.02.2024, 12:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Saarlandstraße (Hilgard Center) SV: Im o. g. Zeitraum stellte ein Verkehrsteilnehmer seinen weißen Hyundai Tucson linksseitig neben dem Haupteingang des Edeka Einkaufsmarktes auf einem Mutter-Kind-Parkplatz ordnungsgemäß ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein-/Ausparken mit seinem Fahrzeug an den parkenden PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. An dem Hyundai Tucson entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.|pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell