POL-PDPS: Sachbeschädigung an Parkbank

Pirmasens (ots) - Eine bislang unbekannte männliche Person habe am 10.02.24 im Zeitraum von 03:35 Uhr - 03:44 Uhr mit einem Stein eine Glasscheibe im Eingangsbereich eines Lokals in der Blümelstalstraße in Pirmasens eingeworfen. Hierdurch ist ein Sachschaden von 300 Euro entstanden. Die Person trug eine grüne Bomberjacke, eine graue Basecap und einen Bart. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter ...

