POL-PDPS: Sachbeschädigung an einem Lokal

Pirmasens (ots) - Am Donnerstagmorgen, zwischen 08:15 Uhr und 08:25 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Kaufland Einkaufmarktes in der Zweibrücker Straße in Pirmasens. Der Unfallverursacher streifte einen parkenden Hyundai Kona und entfernte sich anschließend unerlaubt. An dem Kona entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeugen oder ...

mehr