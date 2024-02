POL-PDPS: Zweibrücken - Wohnwagendiebstahl

Pirmasens (ots) - Am Donnerstagmorgen, zwischen 08:45 Uhr und 09:30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Tilsiter Straße, in Höhe Hausnummer 5, in Pirmasens. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich ein weißes Fahrzeug und touchierte beim Aus- oder Einparken den am Fahrbahnrand geparkten grauen Ford Tourneo. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. An dem Tourneo entstand ein Schaden in Höhe von 500 ...

