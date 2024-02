Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rosenkopf (ots)

Zeit: 09.02.2024, 21:10 Uhr

Ort: Rosenkopf, L465 SV: Zur o. g. Zeit befuhr ein 83-jähriger Mann die L465 von Käshofen kommend in Fahrtrichtung Bechhofen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitengraben. Im Nachgang wurde dieser eigenständig durch einen Traktor geborgen. Beim Eintreffen der Funkstreife befand sich weder der Unfallbeteiligte noch dessen PKW an der Unfallörtlichkeit, weshalb die Anschrift des Fahrzeughalters im Nachgang aufgesucht wurde. Dort konnte der Unfallbeteiligte samt PKW angetroffen werden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers konnten alkoholbedingte Ausfallerscheinung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille Atemalkoholkonzentration. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Nachdem dem Beschuldigten auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde, wurde dieser aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.|pizw

