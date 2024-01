Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Führungswechsel beim Polizeikommissariat Achim

Polizeipräsident Johann Kühme überträgt die Leitung an Polizeirätin Antje Golenia

Dank an Vorgänger Simon Grommisch

Achim/Oldenburg (ots)

Neue Polizeichefin für Achim: Der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, hat am heutigen Mittwoch (24.01.2024) im Rahmen eines offiziellen Empfangs Polizeirätin Antje Golenia als neue Polizeikommissariatsleiterin in Achim vorgestellt. Zu den ersten Gratulanten zählten Polizeivizepräsident Andreas Sagehorn sowie die Leiterin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Polizeidirektorin Antje Schlichtmann. Der bisherige Dienststellenleiter, Polizeioberrat Simon Grommisch, wechselt zur Polizeiakademie Niedersachsen und wurde bei der Feierstunde im Dienststellengebäude offiziell verabschiedet.

"Antje Golenia bringt nicht nur fachlich, sondern auch menschlich alles mit, was es für eine Führungsposition in der Polizei braucht. Ihre vielfältigen Erfahrungen, die sie in ihrer bisherigen dienstlichen Laufbahn gesammelt hat, sowie ihre Verbundenheit zu dieser Region werden dazu beitragen, dass sie sich schnell in ihrer neuen Funktion zurechtfindet. Das Polizeikommissariat Achim bleibt damit in sehr guten Händen - darüber bin ich froh", sagte Polizeipräsident Johann Kühme. Zugleich bedankte sich der Polizeipräsident bei Golenias Vorgänger Simon Grommisch, der das Amt des Kommissariatsleiters vor rund zwei Jahren angetreten hatte und seinen beruflichen Weg nun bei der Polizeiakademie Niedersachsen als Koordinator im Bereich der Aus- und Fortbildung fortsetzt.

"Simon Grommisch hat hier in Achim hervorragende Arbeit geleistet, unter anderem war er maßgeblich an der Modernisierung des Dienstgebäudes beteiligt. Auch aufgrund seines mitreißenden und empathischen Führungsstils hinterlässt er eine funktionierende Dienststelle, in der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Aufgaben mit hoher Motivation nachgehen. Ich wünsche Simon Grommisch für seinen weiteren Werdegang alles Gute", so Johann Kühme.

Die neue Dienststellenleiterin Antje Golenia kommt aus der Region. Nach ihrem Studium startete sie ihre polizeiliche Laufbahn ab Oktober 2010 auf verschiedenen Dienststellen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Nach einigen Jahren im Einsatz- und Streifendienst in Verden lernte die 36-Jährige im Zentralen Kriminaldienst (ZKD) auch den Ermittlungsbereich kennen und übernahm schließlich als Dienstschichtleiterin im Polizeikommissariat Osterholz sowie als Ermittlungsführerin im ZKD der Inspektion in Delmenhorst auch erste Führungsaufgaben.

Für kurze Zeit leitete sie die Polizeistation Oyten, ehe sie Anfang 2020 erstmals dienstliche Bekanntschaft mit dem Polizeikommissariat Achim machte. Hier war Antje Golenia eineinhalb Jahre als Dienstschichtleiterin eingesetzt, bevor sie im Juli 2021 das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei aufnahm, welches sie im vergangenen Herbst abschloss. Vor ihrem Amtsantritt in Achim versah sie ihren Dienst im Rahmen des polizeilichen Erasmus-Programms im Ausland und hospitierte für zwei Monate bei der tschechischen Polizei.

Fortan ist die Polizeirätin zusammen mit rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Achims sowie der Polizeistationen Ottersberg, Oyten und Thedinghausen zuständig.

"Ich bedanke mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und werde alles daransetzen, die gute Polizeiarbeit der vergangenen Jahre in Achim fortzuführen", sagte Antje Golenia. "Um das zu erreichen, kommt es in erster Linie auf ein motiviertes und fachlich kompetentes Team an - beides finde ich hier vor und insofern freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit! Darüber hinaus ist eine vertrauensvolle Kooperation mit den örtlichen Kommunen und Institutionen für die Sicherheit in dieser Region unerlässlich. Dies funktionierte in Achim vorbildlich und das soll auch so bleiben", so die neue Kommissariatsleiterin weiter.

