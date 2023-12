Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Fußgänger angefahren - Polizei sucht Autofahrerin und Zeugen

Duisburg (ots)

Bei einem Unfall in Höhe des Bezirksamtes Duisburg-Süd ist am Dienstagnachmittag (12. Dezember, gegen 17 Uhr) ein Fußgänger verletzt worden. Der 30-Jährige berichtete den Polizisten, dass er in Richtung Kreuzung Sittardsberger Allee / Düsseldorfer Landstraße unterwegs war und gerade die Zufahrt zum Bürgeramt überquert hatte, als die Autofahrerin ihn mit dem Auto touchierte. Die Frau mittleren Alters soll dann mit ihrem silberfarbenen Kleinwagen weitergefahren sein. Auf der Wache Buchholz erstattete der Mann eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie die Autofahrerin (Tel. 0203 2800).

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell