POL-OLD: +++ Die Polizeiinspektion Cuxhaven hat eine neue Leitung +++ Polizeipräsident Johann Kühme führt Polizeidirektor Michael Hasselmann offiziell in sein neues Amt ein +++

Oldenburg (ots)

Polizeidirektor Michael Hasselmann wurde am heutigen Montag, 22.01.2024, von Polizeipräsident Johann Kühme in sein neues Amt als Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven eingeführt. Im Rahmen der Feierlichkeit in den Räumlichkeiten des Landkreises Cuxhaven waren zahlreiche Gäste anwesend, darunter auch Vertretende aus Politik, Justiz und Polizei sowie die Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens.

Michael Hasselmann begann seine polizeiliche Laufbahn im Jahr 1987 an der Landespolizeischule Niedersachsen mit der Ausbildung zum Polizeihauptwachtmeister. Nach Beendigung der Ausbildung war er unter anderem als Hundertschaftsbeamter, als Sachbearbeiter für Gefahrenabwehr, als Dienstschichtleiter und als Leiter des Polizeikommissariats Nordenham tätig. Zudem war Hasselmann für einige Jahre Referent für Strategie und Führung im Referat 21 des Landespolizeipräsidiums in Hannover. Zuletzt hatte er die Leitungsfunktion des Einsatzbereiches der PI Cuxhaven inne, bevor die Amtsgeschäfte als Inspektionsleiter in Cuxhaven bereits im Dezember übernahm.

"Mit Michael Hasselmann übernimmt ein Allrounder die Inspektionsleitung, in der er bereits als Leiter Einsatz eine verantwortungsvolle Position innehatte. Ich bin überzeugt davon, dass Michael Hasselmann die Polizeiinspektion Cuxhaven so gewissenhaft und engagiert weiterführen wird, wie er auch die bisherigen Stationen seiner dienstlichen Laufbahn gemeistert hat!", begrüßte ihn Polizeipräsident Johann Kühme in seiner neuen Position. Auch Ministerin Daniela Behrens, die im Landkreis Cuxhaven beheimatet ist, sowie Landrat Thorsten Krüger, als kommunaler Stellvertreter, drückten vor Ort ihre Glückwünsche aus.

Zukünftig wird Michael Hasselmann gemeinsam mit seinen rund 400 Mitarbeitenden für die Belange der ca. 200.000 Bürgerinnen und Bürger in und um Cuxhaven zuständig sein.

"Für mich steht immer der Mensch im Mittelpunkt, das gilt für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie auch für unsere Bürgerinnen und Bürger. Ich darf eine hervorragend aufgestellte Polizeiinspektion übernehmen, wofür ich meinem Vorgänger Arne Schmidt sehr dankbar bin, und ich freue mich, als 'Kind der Polizeiinspektion Cuxhaven' nun auch wieder dienstlich hierher zurückgekehrt zu sein", so Hasselmann.

Seinen Vorgänger, Kriminaldirektor Arne Schmidt, zieht es dienstlich in die Inspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland, wo er jüngst die Leitungsfunktion übernommen hat (siehe Pressemitteilung vom 30.11.2023).

"Ich verlasse diese Inspektion auf eigenen Wunsch, um als Leiter der PI Oldenburg-Stadt/Ammerland zukünftig an anderer Stelle Dienst zu versehen, aber ich gehe schweren Herzens. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Inspektion sind mir sehr ans Herz gewachsen und ich bedanke mich für eine unvergessliche Zeit des vertrauensvollen Miteinanders zum Wohle der Bevölkerung in der Stadt und im Landkreis Cuxhaven. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser tollen Inspektion wünsche ich für die kommenden Jahre alles Gute, Glück und dass sie immer gesund aus den Einsätzen zurück zur Dienststelle und nach Hause kommen mögen", so Schmidt.

