POL-DA: Pfungstadt: Werkzeuge bei Einbruch in Keller erbeutet

Pfungstadt (ots)

Auf Werkzeuge hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus abgesehen. Zwischen 16 Uhr am Freitag (2.2.) und 17.15 Uhr am folgenden Samstag drangen Kriminelle durch die aufgehebelte Kellertür in das Anwesen in der Mühlstraße ein. Hier entwendeten sie Werkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft unter der Rufnummer 06151/969-0 auf Zeugenhinweise.

