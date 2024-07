Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei beschädigte Fahrzeuge nach Vorfahrtsmissachtung

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 15:15 Uhr fuhr eine 23-jährige Mazda-Fahrerin die Kolpingstraße entlang. Als sie im Weiteren nach links in die Mollstraße einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden 48-jährigen Ford-Fahrers. Der 48-Jährige leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und verhinderte so einen Zusammenstoß mit dem Mazda. Ein nachfolgender 43-jähriger Roller-Fahrer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig auf den Bremsvorgang reagieren und fuhr dem Ford hinten auf. Der Roller-Fahrer sowie seine 40-jährige Sozia stürzten zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die 40-Jährige wurde zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mazda entstand kein Sachschaden, wohingegen an dem Ford sowie dem Roller ein Gesamtschaden von ca. 1.500 Euro entstand.

