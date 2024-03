Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall auf Deller Straße

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Breckerfeld (ots)

Datum: 01.03.2024/ Uhrzeit: 14:30 Uhr/ Dauer: 1 Stunde 15 Minuten/ Einsatzstelle: Deller Straße/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (lb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Freitagnachmittag, um 14:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Deller Straße alarmiert. Ein PKW war auf einen anderen PKW aufgefahren. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr abgestreut und die Batterien abgeklemmt. Die beiden Fahrerinnen betreute der Rettungsdienst und brachte sie in ein Krankenhaus. Die PKWs wurden nach der Unfallaufnahme durch die Polizei an den Straßenrand verbracht. Das ausgestreut Bindemittel wurde wieder aufgenommen und die Fahrbahn mit Besen gereinigt. Für die Dauer des Einsatzes musste die Deller Straße voll gesperrt werden. Der Einsatz endete schließlich mit der Ankunft in den Gerätehäusern um 15:45 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell