Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ereignisreicher Dienstag bei der Feuerwehr Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 27.02.2024/ Uhrzeit: über den Tag verteilt/ Dauer: ca. 285 Minuten/ Einsatzstelle: Stadtgebiet Breckerfeld/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/ Bericht (cs): Der Dienstag war für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld mit drei Einsätzen eher ereignisreich. Am Morgen wurden die Kräfte der Löschgruppe Zurstraße zu einer Ölspur alarmiert. Diese zog sich über die Kettelbachstraße bis zum Schöpplenberg. Hierbei wurde die Verkehrsabsicherung übernommen. Ein Fahrzeug einer Fachfirma reinigte die Straße. Danach konnten die Feuerwehrkräfte wieder einrücken. Kurz nach dem Mittag kam dann der zweite Alarm für die Löschgruppe Zurstraße. Diesmal stand eine Landeplatzsicherung für den Rettungshubschrauber Christoph 8 auf dem Alarmfax. Der Hubschrauber wurde aber dann doch vom Rettungsdienst nicht benötigt und somit konnten die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr wieder einrücken. Gerade im Gerätehaus wieder angekommen und umgezogen gab es dann Stadtalarm. An der Kreuzung Brandtener Straße verunfallten zwei PKW. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Batterie ab. Außerdem wurden auslaufende Betriebsmittel gebunden und wieder aufgenommen. Die Erstversorgung der zwei Patienten wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr übernommen. Die Straße musste für den fließenden Verkehr gesperrt werden. Die meisten anderen Verkehrsteilnehmer zeigten Verständnis für die Sperrung der Straße und wendeten. Ein Verkehrsteilnehmer zeigte jedoch keine Einsicht und pöbelte die Einsatzkräfte an. Leider kommt das immer mal wieder vor. Aber die Feuerwehrkräfte freuen sich über die vielen verständnisvollen Fahrerinnen und Fahrer, die sich vielleicht sogar noch für die Arbeit bedanken oder einen schönen Tag wünschen. Die drei Einsätze nahmen insgesamt ca. 285 Minuten in Anspruch und endeten mit der Ankunft an der Feuer- und Rettungswache bzw. den Gerätehäusern.

