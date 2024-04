Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht im Weiherweg - Tatverdächtige ermittelt - Führerschein beschlagnahmt

Freiburg (ots)

Dank zweier Zeugen konnte am Samstag, 06.04.2024, eine 86-jährige Pkw-Fahrerin ermittelt werden, welche verdächtigt wird eine Unfallflucht begangen zu haben. Die 86-Jährige befuhr gegen 10.15 Uhr den Weiherweg von der Hauptstraße kommend und streifte mit ihrem Pkw zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Die 86-Jährige habe kurz vor Ort verweilt, sei dann aber weitergefahren ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Zeugen informierten die Polizei. Die 86-Jährige konnte Zuhause angetroffen werden. Unter anderem wurde deren Führerschein beschlagnahmt. Der gesamte Sachschaden an den beiden geparkten Fahrzeugen wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

