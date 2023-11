Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet

Neuss - Meerbusch - Grevenbroich - Korschenbroich (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Kreisgebiet zu zehn Wohnungseinbrüchen in den Städten Neuss, Meerbusch, Grevenbroich und Korschenbroich.

Die Einbrecher gelangen durch Aufhebeln eines Fensters oder einer Tür in die Wohnungen oder Häuser und durchsuchten diese im Anschluss nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde überwiegend Bargeld entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät: Bewahren Sie Bargeld sowie wichtige und wertvolle Gegenstände / Papiere in einem Bankschließfach oder geprüften Wertbehältnis auf. Markieren Sie Ihre Wertgegenstände individuell, z. B. durch Gravur und fotografieren Sie besonders wertvolle Gegenstände. Lassen Sie Wertsachen und Bargeld nicht offen herumliegen. Halten Sie Türen und Fenster von Kellern und Dachböden stets verschlossen. Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren - denn gekippte Fenster sind offene Fenster. Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen. Tauschen Sie bei Verlust Ihres Schlüssels unverzüglich den Schließzylinder aus. Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei Abwesenheit bewohnt erscheinen. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Da Einbrecher oft durch das Aufhebeln von Fenster und Türen in die Objekte gelangen, möchten wir Sie auf unsere Einbruchsschutzberatung aufmerksam machen, denn vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Unsere Fachberater stehen beratend zur Seite.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell