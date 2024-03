Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden - 2403065

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Mittwoch, 13. März 2024, wurde eine 33-jährige Fußgängerin um etwa 14:20 Uhr auf dem Gehweg an der Richrather Straße von einem Mann auf einem motorisierten Zweirad angefahren. Der bislang unbekannte Fahrer, der zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Steppjacke und einer verwaschenen Jeans bekleidet war sowie einen hellgrauen Helm trug, war mit seinem Zweirad auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Wilbergstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 253 stieß er von hinten gegen die 33-jährige Hildenerin, die dadurch zu Fall kam und hierbei leicht verletzt wurde. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

