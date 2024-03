Polizei Mettmann

POL-ME: Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Polizeilichen Verkehrsunfallstatistik 2023 - Kreis Mettmann - 2403062

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann wird am kommenden Montag (18. März 2024) ihre Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2023 veröffentlichen. Die Pressekonferenz wird im Hauptgebäude der Kreispolizei am Adalbert-Bach-Platz in Mettmann stattfinden.

Der Termin auf einen Blick:

Datum: Montag (13. März 2024)

Uhrzeit: 12 Uhr

Ort: Raum 134/ 135, 1. Etage

Adresse: Adalbert-Bach-Platz 1 in Mettmann

Als Gesprächspartner - ausschließlich für Journalistinnen und Journalisten - stehen Landrat Thomas Hendele, der Abteilungsleiter der Polizei Thomas Schulte sowie der Leiter des Verkehrsdienstes Thomas Obst zur Verfügung.

Gemeinsam werden sie nicht nur alle relevanten Zahlen der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2023 vorstellen, sondern auch Rede und Antwort für die Fragen der Journalistinnen und Journalisten stehen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell