POL-UN: Bergkamen: Zeugen nach Raub von Geldbörse und Schuhen gesucht

Schwerte (ots) - Eine Gruppe von fünf Jungen hat am Donnerstagnachmittag (14.09.) gegen 17 Uhr eine Apotheke am Postplatz in Schwerte betreten und unbemerkt eine Spendendose eines Wohlfahrtsverbandes entwendet. Wie viel Bargeld sich in dem Behältnis befand, ist nicht bekannt. Anwesende beschrieben die Jungen wie folgt: etwa 10 bis 14 Jahre alt, dunkel gekleidet, ...

