Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sturz einer Mountainbikerin - schwer verletzt - kleiner heller Pkw gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.04.2024, gegen 17.20 Uhr, stürzte eine 60 Jahre alte Mountainbikerin. Sie verletzte sich schwer. Die 60-Jährige befuhr mit einer Bekannten den asphaltierten Radweg talwärts vom Lindenplatz kommend in Richtung Tüllinger Weg in Haltingen, als sie wohl wegen einem kleinen hellen Pkw nach links ausweichen musste. Im weiteren Verlauf kam die 60-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ob der kleine helle Pkw in den Unfall involviert war ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht nun die Fahrerin oder den Fahrer des kleinen hellen Pkw, beziehungsweise Zeugen, welche Hinweise zu dem Pkw geben können. Der Pkw sei bergwärts von Haltingen kommend in Richtung Lindenplatz unterwegs gewesen.

