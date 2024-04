POL-FR: Freiburg/BAB 5: Pkw-Brand auf der Autobahn

Freiburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache hat am Samstag, 06.04.2024, eine Gartenhütte in einer Gartenanlage in der Andlawstraße (gegenüber Hausnummer 17) in Freiburg gebrannt. Das Feuer wurde gegen 20 Uhr durch einen Zeugen gemeldet und konnte wenig später durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, der ...

