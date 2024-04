Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Küssaberg: Mutmaßlich berauscht auf E-Scooter unterwegs - drei Fahrer angezeigt

Freiburg (ots)

Drei mutmaßlich berauschte E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am vergangenen Wochenende, 06./07.04.2024, in Waldshut-Tiengen und Küssaberg-Kadelburg aus dem Verkehr gezogen. Zwei waren auch ohne Versicherungsschutz unterwegs. Wegen des fehlenden Versicherungskennzeichens sollte am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, ein E-Scooter-Fahrer angehalten werden. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltezeichen der Polizei und versuchte über die Gassen in der Innenstadt von Tiengen zu flüchten. Während ein Polizeibeamter zu Fuß dem Flüchtigen folgte, soll der E-Scooter-Fahrer zwei volle Bierflasche nach dem Verfolger geworfen haben. Diese verfehlten den Beamten und zersplitterten auf dem Asphalt. Schließlich konnte der E-Scooter-Fahrer eingeholt und zum Anhalten bewegt werden. Mit mutmaßlich 1,1 Promille intus war der Jugendliche alkoholisiert gefahren, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Ein Erziehungsberechtigter holte den Jugendlichen bei der Polizei ab. Am Sonntag, gegen 16:15 Uhr, wurde in der Schmittenau ein 34 Jahre alter Mann auf einem Elektroroller kontrolliert. Bei ihm schlug ein Drogentest auf die Beeinflussung durch Kokain an, weshalb auch er zur Blutprobe musste. Kurz nach 21:00 Uhr wurde in Kadelburg ein 45 Jahre alter E-Scooter-Fahrer im Rahmen einer Kontrollstelle angehalten und überprüft. Neben dem fehlenden Versicherungsschutz schlugen beim Fahrer sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogentest positiv an. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen alle drei wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

