Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mann verunfallt mit nicht zugelassenem Motorrad

Freiburg (ots)

Mit einem nicht zugelassenen Motorrad ist am Samstagabend, 06.04.2024, gegen 23:40 Uhr, in der Waldshuter Schmittenau ein 20-jähriger verunfallt. Der Motorradfahrer dürfte aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit in einer Kurve der B 34/Konstanzer Straße von der Fahrbahn geraten sein. Er stürzte und flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber in der Nähe angetroffen werden. Der mutmaßliche Fahrer hatte sich verletzt und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und am nicht zugelassenen Motorrad waren Kennzeichen eines anderen Motorrades angebracht. Der entstandene Sachschaden am Motorrad beträgt rund 3000 Euro.

