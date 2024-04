POL-FR: Görwihl: Kollision zwischen Auto und Motorrad - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots) - Alleinbeteiligt ist ein Motorradfahrer am Samstagnachmittag, 06.04.2024, auf der L 159 im Steinatal bei Bonndorf verunglückt und hat sich hierbei schwer verletzt. Kurz nach 15:00 Uhr war der 35-jährige von der Straße abgekommen. In einem Graben kam er zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht und dort weiterversorgt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund ...

mehr