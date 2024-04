Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buchenbach: Unfall zwischen Pkw und Motorrad

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 5. April 2024, ereignete sich in Buchenbach ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 31 Jahre alter Autofahrer gegen 12 Uhr auf der Spirzenstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Talstraße nach links in Richtung Buchenbach abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Motorradfahrer, der die Talstraße in Richtung Wagensteig befuhr.

Der Motorradfahrer musste eine Vollbremsung einleiten und kam in der Folge zu Sturz. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Sein Fahrzeug rutschte gegen den Pkw.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell