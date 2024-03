Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unterschlagene Uhr konnte geortet werden

Erpel (ots)

Am 21.03.24 verlor eine 55-jährige aus Erpel bei einem Sturz im Bereich des Bahnhofes ihre Smartwatch. Als ihr dies am Abend auffiel, konnte sie die Uhr nicht mehr an der Örtlichkeit auffinden. Eine Ortung der Uhr ergab zunächst einen Standort in Erpel und im Anschluss an einer Firmenanschrift in Sankt Katharinen. Dort wurde die Uhr nach einem Begehen der Örtlichkeit mit dem Abteilungsleiter und permanentem Senden von Alarmsignalen schließlich durch einen 22-jährigen Beschuldigten aus Koblenz an die Polizei übergeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unterschlagung eröffnet.

