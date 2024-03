Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Eskalation nach Nötigung im Straßenverkehr

Daaden (ots)

Am 21.03.2024 gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der L285 zwischen Daaden und Herdorf ein Vorfall im Straßenverkehr, der in einer merklichen Eskalation endete. Der 28-jährige Beschuldigte aus der Verbandsgemeinde Betzdorf, der mit einem älteren silbernen VW Golf unterwegs war, nötigte zunächst einen anderen Verkehrsteilnehmer durch dichtes Auffahren, gefolgt von riskanten Überholmanövern im Kurvenbereich, bis hin zum plötzlichen Ausbremsen, das zum Stillstand beider Fahrzeuge führte. Offensichtlich echauffierte sich der Beschuldigte über die Fahrweise des Geschädigten. Anschließend verließ der Beschuldigte zusammen mit seiner Beifahrerin das Fahrzeug, um den Geschädigten zur Rede zu stellen. In einem offensichtlichen Zustand von Wut und Aggression schlug der Beschuldigte auf das Fahrzeug des Geschädigten ein. Dieser setzte daraufhin ein Tierabwehrspray ein, das den Beschuldigten sowie seine Beifahrerin im Gesicht traf. Trotz dieser Gegenwehr schlug der Beschuldigte die Fahrertür des anderen Fahrzeugs zu und sprang anschließend auf die Motorhaube des PKW von dem Geschädigten, wodurch mehrere Kratzer und Dellen entstanden. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Beamten der PI Betzdorf, konnten bei dem Beschuldigten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf harte Drogen, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem fand die Polizei bei der Durchsuchung des Fahrzeugs eine Nachbildung eines männlichen Geschlechtsteils mit einem anhängenden Beutel "Fake-Urin" (sogenannter Screeny Weeny). Dieser wird in der Betäubungsmittel-Szene dazu genutzt, sauberen, meist fremden Urin im Rahmen einer potentiellen Verkehrskontrolle abgeben zu können. Die Polizei Betzdorf ermittelt nun wegen verschiedener strafrechtlicher Vergehen gegen den Beschuldigten und auch den Geschädigten. Zeugen, die insbesondere Hinwiese auf die Überholmanöver des Golf - Fahrers geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Betzdorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell