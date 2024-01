POL-PPMZ: Mainz - Neustadt, Silvesterböller löst größeren Einsatz aus

Mainz (ots) - Am Neujahrsabend kommt es gegen 18:40 Uhr zum Brand einer Scheune in Appenheim in Rheinhessen. Insgesamt waren über 160 Einsatzkräfte mehrerer freiwilliger Feuerwehren, der Feuerwehr Boehringer Ingelheim, der Rettungsdienste, des THW und der Polizei im Einsatz. In der Scheune lagerten diverse landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge. Auf dem Dach des Gebäudes war eine Photovoltaikanlage installiert. Das ...

