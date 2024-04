Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unfall zwischen E-Scooter und Pedelec - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 07.04.2024, gegen 15.30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer die Bissierstraße in Freiburg und wollte in weitem Bogen nach rechts auf den Rad- und Fußweg (FR2) einbiegen.

Dort stieß er mit einer 16-jährigen E-Scooter-Fahrerin zusammen, die ihm auf diesem Radweg entgegen kam. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in eine benachbarte Klinik eingeliefert.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen könnnen.

Insbesondere ein Fahrradfahrerin, die als Ersthelferin an der Unfallstelle tätig war, wird als wichtige Zeugin gesucht.

