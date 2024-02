LPI-NDH: Unfallflucht

Deuna (ots) - Am Freitag dem 02.02.2024 gegen 17:55 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Ford Galaxy die K 244 von Deune in Richtung Vollenborn. Dabei stieß er, mit einem, über die Fahrbahn wechelsdem Reh zusammen. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: ...

