Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strafbare Retourkutsche

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag kam es zu einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in der Wanfrieder Straße. Als Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich für Ruhe sorgen wollten, stellte sich diese bereits von allein ein. Dennoch wurde der Kontakt zur ruhestörenden Mietpartei gesucht und eine entsprechende Belehrung ausgesprochen. Wenig später meldete sich der Beschwerdeführer erneut und beschrieb eine neuerliche Ruhestörung. Erneut kamen die Beamten zum Einsatz. Diesmal allerdings um eine Sachbeschädigung an einer Wohnungstür auszunehmen, da der nächtliche Besuch, der sich an der Ruhestörung beteiligte, womöglich die Tür des Beschwerdeführers beschädigte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell