Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Motorradfahrer stürzt in Kurve und kollidiert mit Gegenverkehr

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde St. Märgen;]

Am 07.04.2024, gg. 15:50 Uhr befuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer die L128 von Wagensteig kommend in Richtung St. Märgen.

In einer leichten Rechtskurve verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Ein zu diesem Zeitpunkt entgegenkommender 50-jähriger Pkw-Lenker versuchte noch dem Zweiradfahrer auszuweichen, was ihm aber nicht gelang. Der aus der Schweiz stammende Motorradfahrer kollidierte frontal mit dem Pkw und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Freiburg geflogen werden. Der Fahrer des Pkw wurde ebenfalls verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik nach Freiburg verbracht. Die Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro beziffert. Die Landstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

