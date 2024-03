Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des verbotenen Kfz-Rennens: Auto kollidiert mit Stromkästen; Festnahme: Mann soll sich entkleidet haben; Scheinwerfer von Porsche Cayenne entwendet und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Verdacht des verbotenen Kfz-Rennens: Auto kollidiert mit Stromkästen - Offenbach

(lei) Drei umgefahrene Stromkästen und ein nicht mehr fahrbereites Auto sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend in der Buchhügelallee, bei dem eine Frage noch abschließend geklärt werden muss: Hat es vor dem Unfall ein verbotenes Kfz-Rennen mit anderen Autofahrern gegeben? Die Polizei geht diesem Verdacht nun nach und stützt sich dabei auf Zeugenangaben. Demnach sollen drei Autos am Abend gegen 20.15 Uhr zunächst mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Buchhügelallee entlang gebraust sein. Kurz darauf, so die bisherigen Erkenntnisse, verlor eines der Fahrzeuge, ein Kia, im Bereich der Einmündung der Heinrich-Heine-Straße offenbar die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der mutmaßliche 18-jährige Unfallverursacher mit dem Picanto dabei zunächst eine Hecke touchiert hatte und anschließend in die am Gehweg stehenden Stromkästen gekracht war (Gesamtschaden etwa 7.500 Euro). Der verunfallte Kia wurde im weiteren Verlauf sichergestellt, nicht zuletzt, da der 18-Jährige zum Unfallhergang befragt widersprüchliche Angaben machte. Er musste schließlich noch für eine Blutentnahme auf die Wache, um zu klären, ob er zum Tatzeitpunkt möglicherweise unter Drogeneinfluss stand. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu. Die Beamten suchen nun weitere Zeugen, die Angaben machen können zu den beiden anderen Fahrzeugen, die an dem mutmaßlichen Rennen beteiligt gewesen sein sollen. Zu diesen Fahrzeugen liegen bis dato keine weiteren Informationen vor. Hinweise nehmen die Unfallermittler unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Gartenanlage - Offenbach/Bürgel

(jm) Diebe waren am Dienstagabend, gegen 21.50 Uhr, in einer Kleingartenanlage in der Gerhard-Becker-Straße zugange. Nach ersten Erkenntnissen gelangten zwei Täter, einer war 1,80 bis 1,85 Meter groß, aus Richtung Main kommend über einen Gartenzaun auf das Grundstück im Bereich der 400er-Hausnummern. Dabei wurde der Zaun beschädigt. Die Eindringlinge hebelten danach ein Schloss zu einer Holzhütte auf und gelangten ins Innere. Anschließend drangen sie noch in ein dortiges Gartenhaus ein. Offenbar ohne Beute flohen die beiden Unbekannten in Richtung Main. Der Kleinere war 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte einen Rucksack dabei. Hinweise nimmt die Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

3. Festnahme: Mann soll sich entkleidet haben - Offenbach

(jm) Polizeibeamte nahmen am späten Dienstagnachmittag in der Rumpenheimer Straße einen mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig fest. Zeugenangaben zufolge soll der 32-Jährige gegen 17:40 Uhr seine Hose unter anderem vor mehreren Kindern, die sich zu diesem Zeitpunkt noch auf einem Schulhof in der Stiftstraße aufhielten, heruntergezogen haben. Zuvor soll er sich unweit davon ebenfalls in anstößiger Weise entkleidet haben. Kurz nach Mitteilungseingang nahmen Beamte den Offenbacher vorläufig fest und er musste mit zur Dienststelle. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-Jährige wieder entlassen. Die Anzeigenbearbeitung übernimmt nun das Zentralkommissariat FOKUS in Offenbach. Mögliche weitere Zeugen sowie Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. ROADPOL Aktionswoche "Seatbelt": Kontrollen im Landkreis Offenbach - Dreieich, Dietzenbach, Rödermark

(fg) Im Rahmen der derzeit stattfindenden ROADPOL Aktionswoche "Seatbelt" (11. bis 17. März 2024) fanden am Dienstag erneut entsprechende Schwerpunktkontrollen statt, diesmal durch die Polizeistationen Neu-Isenburg sowie Dietzenbach. Im Fokus stand hierbei die richtige Sicherung mittels Sicherheitsgurt. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation in Neu-Isenburg hatten am Vormittag eine stationäre Kontrollstelle in der Eisenbahnstraße eingerichtet, wobei insgesamt 25 Fahrzeuge kontrolliert wurden. Hierbei stellten die Ordnungshüter zehn Gurtverstöße sowie einen Handyverstoß fest. Des Weiteren wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz geahndet. Im Dienstgebiet der Polizeistation Dietzenbach wurde eine Kontrollstelle in der Rodgaustraße in der Höhe der dortigen Feuerwehr und eine weitere im Bereich Wagnerstraße/Bahnhofstraße in Rödermark eingerichtet; hierbei stellten die Polizisten insgesamt 13 Gurt- sowie einen Handyverstoß fest. Es ist enorm wichtig, den Gurt während der Fahrt ordnungsgemäß anzulegen, da hierdurch das Verletzungsrisiko im Falle eines Unfalls erheblich minimiert wird. Im Laufe der Woche werden im Polizeipräsidium Südosthessen weitere Kontrollen stattfinden.

5. Scheinwerfer von Porsche Cayenne entwendet - Mühlheim am Main

(fg) An einem in der Anne-Frank-Straße geparkten Porsche Cayenne bauten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag die Scheinwerfer aus und flohen. In der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, waren die Autoteile-Diebe an dem silbernen Wagen, der im Bereich der 10er-Hausnummern abgestellt war, zugange. Aufgrund der Demontage entstand zudem ein Schaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 13.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

