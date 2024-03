Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Adam Asghar? - Cloppenburg/Offenbach

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

(cb) Wo ist Adam Asghar? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 11 Jahre alten Vermissten. Adam ist von schlanker Statur und hat dunkle Haare sowie braune Augen. Der Junge wurde zuletzt am Abend des 25. Februar 2024 in einer Inobhutnahme-Einrichtung in Cloppenburg (Niedersachsen) gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Zu der Bekleidung des Jungen können keine Angaben gemacht werden. Die Kripo schließt aufgrund der familiären Bezüge nicht aus, dass sich der Junge derzeit in Offenbach und Umgebung aufhält. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Adam Asghar geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 13.03.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

