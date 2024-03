Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sichtschutzverkleidung in Brand gesteckt; Gurtkontrollen im Rahmen der ROADPOL Aktionswoche "Seatbelt"; 14-Jähriger bei versuchtem Raub verletzt und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Sichtschutzverkleidung in Brand gesteckt - Hanau

(cb) Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende den Sichtschutz an der Umzäunung der Polizeistation Hanau 2 in der Cranachstraße durch Feuer beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Sichtschutz auf der rückwärtigen Seite des Geländes, im Bereich der Lamboystraße, zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 9.30 Uhr, in Brand gesteckt. Hierbei entstand ein etwa ein Quadratmeter großes Loch in der Plastikfolie. Der genaue Schadenswert ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

2. Zeugensuche: Unbekannter beschädigt Außenspiegel - Hanau/Kesselstadt

(jm) Am späten Montagabend hat ein Unbekannter in der Dresdner Straße (einstellige Hausnummern) von mindestens zwei geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. Ein Zeuge sah kurz vor Mitternacht wie eine männliche Person mit olivgrüner Jacke über einen Fußgängerweg in Richtung Rheinauer Straße flüchtete. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 200 Euro beziffert. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation am Freiheitsplatz unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

3. ROADPOL Aktionswoche "Seatbelt" - Gurtkontrollen im Main-Kinzig-Kreis

(jm) Schwerpunktmäßige Kontrollen, wo überprüft wurde, ob der Sicherheitsgurt richtig angelegt und ob Kinder im Fahrzeug richtig gesichert sind, führten Einsatzkräfte am Montag im Bereich Hanau und Bad Orb durch. Die Kontrollen sind Teil der einwöchigen "ROADPOL"-Aktion "Operation Seatbelt", die im Zeitraum vom 11. bis zum 17. März stattfindet. ROADPOL ist ein Netzwerk von Verkehrspolizeien in ganz Europa, die gezielte nationale Aktionen zur Einhaltung der Verkehrsregeln koordinieren und durchführen, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallzahlen zu senken. Zwischen 11 und 16.30 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Hanau I mit Unterstützung einer Einsatzeinheit der Direktion Südost in der Kesselstädter Straße im Bereich einer Mehrzweckhalle sowie in der Philippsruher Allee in Höhe einer Schule. Die Polizisten überprüften 69 Fahrzeuge und 83 Personen, wobei sie über 20 Gurt- sowie ein Dutzend Handyverstöße ahndeten. Zudem war ein Kind nicht richtig im Fahrzeug gesichert. Neben den Ordnungswidrigkeiten stellten die Ordnungshüter bei einem 50 Jahre alten VW Golf-Fahrer sowie bei einem 22-Jährige fest, dass diese nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Bei dem 22 Jahre alten Mann, der in einem VW-Polo unterwegs war, fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Kokain auf. Auf ihn kommt nun neben dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Auch in Bad Orb hatten die Beamtinnen und Beamten das Thema "Sicherheitsgurt" im Blick. Die Schutzleute kontrollierten zwischen 14.40 und 16.15 Uhr im Burgring in Höhe der Schule und der Kirche. Hierbei überprüften sie 17 Fahrzeuge sowie 23 Personen und stellten zehn Gurtverstöße fest, die entsprechend geahndet wurden.

Die durchgeführten Kontrollen zeigen, dass es weiterhin "Gurtmuffel" gibt, obwohl mittlerweile viele Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind, die mit technischen Einrichtungen auf das Anlegen eines Gurtes hinweisen. Durch das Nichtanlegen eines Sicherheitsgurts kann es zu schweren Verletzungen bei Verkehrsunfällen kommen. In den nächsten Tagen werden weitere Gurtkontrollen im Polizeipräsidium Südosthessen durchführt. Auch über die Aktionswoche hinaus hat die Polizei ein dauerhaftes Augenmerk auf das Thema "Rückhalteeinrichtungen", damit alle sicher unterwegs sind.

4. Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge geklaut - Nidderau/Windecken

(cb) Dreiste Diebe hatten es auf Werkzeuge abgesehen, welche auf einer Baustelle in der Eugen-Kaiser-Straße in Baucontainern lagerten. Die bislang unbekannten Täter begaben sich zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 7.10 Uhr, auf das Baustellengelände und brachen dort gewaltsam drei Container auf. Ersten Erkenntnissen nach verluden sie anschließend die Beute im Wert von mehreren tausend Euro in ein Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden an den Containern wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 an die Polizei in Hanau.

5. Wer hat die Rüttelplatte geklaut? Hinweise erbeten - Rodenbach

(cb) Die Polizei in Hanau sucht nach bis dato unbekannten Tätern, welche zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, 7 Uhr, von einer Baustelle in der Adolf-Reichwein-Straße unter anderem eine Rüttelplatte klauten. Die Langfinger nahmen zusätzlich noch mehrere Rohre sowie Vlies an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

6. Kripo bittet um Zeugenhinweise nach versuchtem Raub - Gelnhausen

(lei) Nach einem etwa 1,80 Meter großen und maskierten Räuber sucht derzeit die Kriminalpolizei in Gelnhausen, nachdem dieser am Montagvormittag am "Coleman-Park" in der Freigerichter Straße versucht hatte, einem 14-Jährigen gewaltsam Bargeld abzunehmen, jedoch letztlich leer ausging. Gegen 11.15 Uhr war der Jugendliche im Bereich eines Supermarktes von dem Unbekannten aufgefordert worden, sein Geld auszuhändigen. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug und trat der mit schwarzer Lederjacke, schwarzer Cargohose und schwarzen Nike-Sneakern bekleidete Täter dann auf den 14-Jährigen ein. Nach einem kurzen Gerangel ließ der Räuber von ihm ab und suchte das Weite in Richtung Frankfurter Straße. Weitere Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

7. Einkaufsmarkt besprüht - Polizei bittet um Hinweise! - Bad Soden-Salmünster

(jm) Unbekannte haben am Wochenende eine Glasscheibe sowie einen Stützpfosten eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Palmusacker" mit Graffitis besprüht. In der Zeit zwischen Samstagabend, 22.20 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr beschmierten die Täter die Scheibe sowie den Pfosten unter anderem mit grüner Farbe. Der Schaden wird rund 1.500 Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen des Sachgebiets "Sprayer" der Regionalen Ermittlungsgruppe Hanau bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

Offenbach, 12.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

