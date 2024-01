Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Eine 32-jährige Frau sowie ein 49-jähriger Mann stehen im Verdacht am Samstag, 20.01.2024, gegen 16.40 Uhr, Kleidungsstücke im Verkaufswert von über 350 Euro entwendet zu haben. Die 32-Jährige betrat ein Bekleidungsgeschäft in einem großen Einkaufscenter in Friedlingen, soll mehrere Bekleidungsstücke aus der Warenauslage entnommen und im Anschluss dem 49-Jährigen übergeben haben. Dieser sei in eine Umkleide gegangen, habe die Etiketten von den Bekleidungsstücken abgerissen und die Bekleidungsstücke in einen Rucksack gesteckt. Nach dem Verlassen des Verkaufsraumes wurden die beiden Tatverdächtigen vom Ladendetektiv angesprochen und angehalten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, sowie einer Erhebung einer Zustellungsvollmacht und einer Sicherheitsleistung wurden die beiden Tatverdächtigen auf freien Fuß entlassen.

