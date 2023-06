Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahme von zwei mutmaßlichen Einbrechern in Fuldatal: Zeugenhinweise führten zu den Tätern

Kassel (ots)

Fuldatal-Rothwesten: Durch die Hinweise aufmerksamer Zeugen gelang der Kasseler Polizei am gestrigen Mittwochabend die Festnahme von zwei Männern, die im dringenden Verdacht stehen Wohnungseinbrecher zu sein. Im Verlauf des gestrigen Tages hatten sich in Fuldatal zwei Einbrüche ereignet. Im ersten Fall öffnete eine 86-jährige Fuldatalerin morgens, gegen 06.00 Uhr ein Fenster ihres Hauses in Rothwesten zum Lüften und begab sich danach in das erste Obergeschoss. Ein zu diesem Zweitpunkt unbekannter Mann klettere durch das geöffnete Fenster in das Haus, stahl Bargeld, wurde aber beim Weg in das erste Stockwerk des Hauses überrascht und flüchtete. Die sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg. Im zweiten Fall verübten Unbekannte gegen 15.00 Uhr in Rothwesten einen weiteren Einbruch. Zwei Täter begaben sich auf das Grundstück eines Hauses und drangen über das auf der Gebäuderückseite befindliche, ebenerdige Kellerfenster in das Haus ein. Während die Hausbesitzerin im Garten arbeitete, durchsuchten die Einbrecher nahezu alle Räumlichkeiten des Hauses und entwendeten Schreckschusswaffen, hochwertigen Goldschmuck sowie diverse Gold- und Silbermünzen. Mit ihrer Beute verließen die Täter das Haus durch die Haustür und entfernten sich vom Tatort. Hierbei wurden die zwei Männer von einem Nachbarn der bestohlenen Frau gesehen, die zu diesem Zeitpunkt noch nichts von dem Einbruch mitbekommen hatte.

Festnahme dank guter Personenbeschreibungen

Die Täter begaben sich anschließend in ein nahegelegenes Waldstück, in welchem sie die entwendeten Gegenstände genauer in Augenschein nahmen. Hierbei wurden sie von einem weiteren Zeugen beobachtet und angesprochen. Beim Vorbeigehen, wurde dem Mitteiler Sonnenbrillen und Schmuck angeboten. Der Zeuge ging zunächst weiter. Als er auf dem Rückweg erneut an der Stelle vorbeikam, waren die beiden Täter nicht mehr vor Ort. Ein großer Teil des Diebesgutes, insbesondere diverse Gold- und Silbermünzen, waren noch vor Ort befindlich. Der Zeuge kontaktierte daraufhin die Polizei. Er teilte seine Wahrnehmung mit und gab eine Personenbeschreibung ab. Das Diebesgut wurde durch die Streife spurenschonend eingesammelt und gesichert. Im Rahmen der weiteren Nachforschungen konnten die Polizisten zwei Personen ermitteln auf die die Personenbeschreibungen zutraf.

Bei der Wohnungsdurchsuchung dieser 20 und 29 Jahre alten, derzeit in Fuldatal wohnhaften Männern konnte eine Kamera aufgefunden werden, die höchstwahrscheinlich bei einem der Einbrüche erbeutet wurde. Die beiden Männer wurden festgenommen und zur Durchführung der weiteren Maßnahmen in das Polizeigewahrsam verbracht. Die beiden aus Marokko und Algerien stammenden Tatverdächtigen sollen wegen möglicher Fluchtgefahr am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

