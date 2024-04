POL-FR: Kleines Wiesental/ Wies: Versuchter Einbruch in Wohnmobil - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Am Freitagmittag, 5. April 2024, ereignete sich in Buchenbach ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 31 Jahre alter Autofahrer gegen 12 Uhr auf der Spirzenstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Talstraße nach links in Richtung Buchenbach abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Motorradfahrer, der die Talstraße ...

