Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer kommt von Straße ab

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 07.04.2024, gegen 04:00 Uhr, ist ein mutmaßlich alkoholisierter 30-jähriger Autofahrer auf der B 34 in der Waldshuter Schmittenau von der Straße abgekommen. Dabei entstand ein leichter Sachschaden am Pkw und Flurschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Im weiteren Verlauf der Fahrt soll er beim Abbiegen in die Badener Straße beinahe einen Fußgänger touchiert haben. Eine Polizeistreife traf bei der Sachverhaltsaufnahme auf den unversehrten Fußgänger und den augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer. Ein Alcomatentest ergab rund 1,4 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führschein beschlagnahmt wurden.

