POL-FR: Weil am Rhein: Pkw in Tiefgarage aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 05.04.2024 auf Samstag, 06.04.2024, schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete aus einem schwarzen Hyundai zwei im Fußraum liegende Lautsprecherboxen. Der Hyundai stand in Altweil in der Hauptstraße in einer Tiefgarage. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 700 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

