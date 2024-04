Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Bitburg und der Polizeiinspektion Bitburg anlässlich der Entschärfung einer Weltkriegsbombe

Bitburg (ots)

Aufgrund der bevorstehenden Bombenentschärfung im Borenweg beginnt die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag, den 07.04.2024 um 09:00 Uhr per Durchsagen, die Betroffenen des Evakuierungsgebietes aufzufordern, dieses Gebiet zu verlassen. Von der Evakuierung sind rund 2.000 Personen betroffen. Zum aktuellen Stand müssen im Marienhaus fünf Intensiv- und 25 weitere Patienten in umliegende Krankenhäuser verlegt werden. Am Sonntag werden weitere acht bis zehn Patienten zur Betreuung in die Bitburger Stadthalle gebracht. Die Verlegung der Patienten erfolgt in enger Absprache durch das Marienhausklinikum mit dem DRK. Für Samstag sind bereits 27 Krankentransporte geplant. Die Stadtverwaltung bittet daher, das Gebiet rund um das Krankhaus, soweit möglich, zu meiden. Die Zufahrten der entsprechenden Straßen des betroffenen Evakuierungsgebietes werden am Sonntag ab 11:00 Uhr gesperrt. Die Entschärfung der Bombe soll um 14:00 Uhr erfolgen. Sobald die Entschärfung erfolgreich durchgeführt wurde, wird die Aufhebung der Sperrung des Gebietes durch Meldungen auf der Homepage www.bitburg.de sowie über die Sozialen Medien und den Katastrophenschutz-Apps Katwarn und NINA bekanntgegeben. Personen, die von der Evakuierung betroffen sind und denen keine andere Aufenthaltsmöglichkeit zur Verfügung steht, können sich am Sonntag ab 09:00 Uhr in die Bitburger Stadthalle begeben. Sofern ein Krankentransport erforderlich sein sollte, können Sie sich am Samstag in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 08:00 bis 10:00 Uhr unter der Telefon-Nr: 06561-94 92 110 beim Katastrophenschutz melden. Diese Nummer gilt nur für den Zeitraum bis zur Bombenentschärfung. Hilfe erhalten Sie ebenfalls über die Mailadresse des DRK Bitburg-Prüm hilfe@drk-bitburg-pruem.de. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier wird einsatzbegleitend aktuelle Informationen zum Einsatzverlauf über ihren Account @PolizeiTrier bei dem Kurznachrichtendienst X und auf dem WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Trier veröffentlichen. Ein Link zu diesem Kanal ist angefügt.

