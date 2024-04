POL-PDWIL: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Wittlich (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht in Wittlich Am Freitag, 05.04.2024, kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Himmeroder Straße 36 in Wittlich mit anschließender Flucht. Hierbei wurde ein geparkter, grauer Audi am Heck beschädigt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel.: 06571/926-0 erbeten. Polizeiinspektion Wittlich Jürgen Bastgen, PHK ...

