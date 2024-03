Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleinkrafträder und Pedelec entwendet

Versuchter Wohnungseinbruch

Menden (ots)

Am Montagnachmittag entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr ein Kleinkraftrad der Marke Explorer am Bräuckerweg. Das Kleinkraftrad war an der Straße geparkt.

Am Samstagmorgen fand ein Zeuge ein beschädigtes schwarzes Kleinkraftrad der Marke Zhongshan Guoshi auf einem Fußweg zwischen dem Spielplatz in der Straße Am Papenbusch und der Von-Stauffenburg-Straße. Wie sich herausstellte, wurde der Roller im Zeitraum von Samstagabend und Sonntagmorgen in der Danzigstraße entwendet.

Am Sonntag entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 16:30 Uhr und 20:30 Uhr zwei Pedelecs, welche vor dem Haupteingang des Rathauses mittels Faltschlösser gesichert waren. Bei den entwendeten Pedelecs handelt es sich um einen grauen KTM Macina Kapoho 6971 und um einen blauen Bulls Sonic EVO AM1.

In der Zeit von Samstagabend und Sonntagmittag versuchten unbekannte Täter ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses sowie eine Gartentür in der Rittershausstraße aufzuhebeln. Der oder die Täter gelangten nicht in das Innere des Hauses.

Täterhinweise nimmt die Polizeiwache Menden unter der 02373 / 90990 entgegen. (zap)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell