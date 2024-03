Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, In Polizeigewahrsam genommen, Gartenhäuser aufgebrochen

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Rund 2000 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem Hyundai Tucson, der am Montag zwischen 17.25 Uhr und 18.45 Uhr in der Eugenstraße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07361/950422 entgegen.

Winnenden: Auffahrunfall

In der Alfred-Kärcher-Straße fuhr am Dienstag gegen 16.15 Uhr ein 34-jähriger Suzuki-Fahrer auf einen BMW auf. Dessen 67 Jahre alter Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 13000 Euro.

Schorndorf: Unfall am Kreisverkehr

Am Kreisverkehr der Gmünder Straße und Göppinger Straße ereignete sich am Dienstag ein Verkehrsunfall, zu welchem Zeugen gesucht werden. Gegen 17 Uhr fuhren ein 30 Jahre alter Daihatsu-Fahrer sowie ein 29 Jahre alter Audi-Fahrer zeitgleich in den Kreisverkehr ein, wobei es zum Zusammenstoß kam. Es entstand rund 7000 Euro Schaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07181/2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Backnang: In Polizeigewahrsam genommen

Beamte des Backnanger Polizeireviers nahmen am Mittwochmorgen gegen 2.20 Uhr einen 42-Jährigen in Gewahrsam. Der polizeibekannte Mann, der wohl deutlich alkoholisiert war, wollte zunächst mit einem Taxi nach Winnenden gebracht werden. Da der Taxifahrer sich weigerte, ihn mitzunehmen, verständigte der 42-Jährige die Polizei. Vor Ort zeigte sich der Mann mit den getroffenen polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden, weshalb er in den darauffolgenden 10 Minuten mehrfach sowohl die Notrufnummer, als auch die Telefonnummer des Polizeireviers wählte. Nachdem er entsprechende Aufforderungen ignorierte, wurde sein Handy beschlagnahmt. Der 42-Jährige begab sich nun in eine Tankstelle, belästigte die Mitarbeiterin und beschädigte eine Eingangstüre, die sich deshalb nicht mehr schließen ließ. Da mit weiteren Störungen seitens des Mannes zu rechnen war, wurde er letztlich mit zum Revier genommen. Die eingesetzten Beamten beleidigte er mehrfach und wehrte sich vehement gegen seine vorläufige Festnahme. Gegen den 42-Jährigen werden nun entsprechende Anzeigen vorgelegt.

Murrhardt: Gartenhäuser aufgebrochen

Zwischen Sonntagmittag 12 Uhr und Dienstagnachmittag 16 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenhäusern in der Gartenanlage in der Verlängerung des Linderstweges neben den Bahngleisen. Die Täter dursuchten und verwüsteten die Gartenlauben, wobei sie einen Gesamtschaden von rund 400 Euro verursachten. Von den Unbekannten wurden auch drei Bienenbeuten umgeworfen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Murrhardt, Tel.: 07192/5313 entgegen.

Murrhardt: Sachbeschädigung

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte bereits am Montagmittag zwischen 12 und 13 Uhr verursachten. Die Täter warfen eine ca. 4 kg schwere Vierkantkette durch die Glasscheibe eines verschlossen in der Karlstraße abgestellten Radladers, die hierbei zu Bruch ging. Hinweise bitte an den Polizeiposten Murrhardt, Tel.: 07192/5313.

